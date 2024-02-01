İstanbul'da tekstil atölyesine korkutan saldırı: 15 günde 4'üncü kez kurşunladılar İş yerine motosikletle gelip defalarca kez ateş açan şüpheliler hızla kaçarak izlerini kaybettirirken ihbar üzerin olay yerine gelen polis ekipleri saldırganların yakalanması için inceleme başlattı.

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DHA

İstanbul'un Esenler ilçesinde yaşanan silahlı saldırı panik dolu anlara neden oldu.

Tekstil atölyesine düzenlenen saldırı öncesi iki şüpheli saat 09.00 sularında motosiklet ile gelerek iş yerinin etrafında keşif yaptı.

Silahlı saldırıya uğradı

Bir süre sonra tekrar sokağa giren şüphelilerden motosikletin arkasında oturan kişi silahını çıkararak iş yerine 9 el ateş etmeye başladı.

Patlamaların ardından hızla olay yerini terk eden şahıslar ara sokaklarda izini kaybettirdi.

15 günde 4'üncü saldırı

Yaşanan korkunç olay sonrasında atölyenin 15 günde 4 kez silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.

Silah seslerinden dolayı korkan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler harekete geçti

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Ekipleri saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Kurşunların hepsi aynı dükkana isabet etmiş"

Sokakta esnaflık yapan Aşkın Kurtoğlu, "15 gündür bu dördüncü saldırı. Gece geliyorlar, ilk defa bugün sabah geldiler. Polis arkadaşları aradık. Plakasız motosikletli iki kişi sabah 09.15 gibi gelip ateş edip gitmişler. Biz de hemen polislere haber verdik. 8-9 el ateş etmişler. Kurşunların hepsi aynı dükkana isabet etmiş." dedi.

"Çocuk korkusundan kapıyı kapatıyor"

Hakan Dağ ise, "Yaklaşık 15-20 gündür yapıyorlar bunu. Gece saatlerinde yapıyorlar genelde, ilk defa gündüz attılar. Geçen sefer de 14-15 el ateş ettiler. Millet artık çoluğunu çocuğunu sokağa salamıyor. Özellikle tekstil atölyesine atıyorlar genellikle aynı yere atıyorlar, farklı yere atmıyorlar. Belli ki aralarında bir husumet var. Üst katında arkadaşım var. Çocuk, korkusundan kapıyı kapatıyor." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)