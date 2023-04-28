İstanbul'da telefon dolandırıcılarına suçüstü Şişli’de telefonla aradıkları kişilere kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan ve emekli bir vatandaşı 118 bin lira dolandıran vurguncular parayı çekerken suçüstü yakalandı.

İHA Dolandırıcıların son günlerde hedefleri emekli vatandaşlar. İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki emekli olan M.Y. bilinmeyen bir numaradan arandı. Kendilerini banka görevlisi olarak tanıttılar Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, emekli vatandaşın banka hesabında bir hata oluştuğunu, parasını başka bankaya havale etmesi gerektiğini söyledi. 118 bin lira havale etti Dolandırıcılara inanan M.Y., şahısların verdiği hesap numarasına 118 bin lira gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine polisler, konuya ilişkin çalışma başlattı. Parayı çekerken suçüstü yakalandılar Dolandırıcıların Yunus E. D. (31) ve Vedat Ş. (25) olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 26 Nisan günü hesaplarına bloke konularak para çekmesi engellenen, Yunus E. D. ve Vedat Ş., dolandırdıkları vatandaşın parasını çekerken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.