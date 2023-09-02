İstanbul'da telefon dolandırıcısına 40 bin euro ile 300 gram altınını kaptırdı: Yakalandı Küçükçekmece'de telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya inanan G.G.A.A., evde bulunan 40 bin euro ile 300 gram altınını gönderdi. Talihsiz şahıs dolandırıldığını kısa süre sonra anlayınca polise başvurdu.

DHA

Ne yapılan uyarılar ne de yaşanmış olaylar…

Hiçbiri dolandırıcıların oyununa kanmaktan vazgeçiremiyor.

Vatandaşları canından bezdiren telefon dolandırıcılığı vakalarına bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Küçükçekmece'de 30 Ağustos'ta polise başvuran mağdur G.G.A.A., telefonla arayan bir kişi tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Hep aynı numara: Terör örgütü soruşturmasına adımın karıştığını söyledi

Mağdur ifadesinde "Beni arayıp polis olduğunu söyledi. Terör örgütü soruşturmasına adımın karıştığını, temize çıkmam için evde bulunan para ve altınları kendisine teslim etmemi istedi. Kontrol edip bana geri vereceklerdi. Ancak para ve altınları alıp ortadan kayboldular" dedi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis para ve altınları alan kişinin kimliğini tespit etti.

Daha önce de benzer dolandırıcılık olayları olduğu ortaya çıktı

Düzenlenen operasyonda şüpheli Bülent Y.(31) gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden 8 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Polis soruşturması sonucunda şüphelinin daha önceden de benzer dolandırıcılık olayları gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüpheli Bülent Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edildi.