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    İstanbul'da telefon hırsızını döverek öldürdüler

    Kağıthane’de çaldığı telefonun sahipleri tarafından öldürülen gencin darbedildiği ve bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 13.08.2022 - 11:41
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    İstanbul'da telefon hırsızını döverek öldürdüler

    İstanbul'un Kağıthane ilçesi Sultan Selim Mahallesi’nde, 26 yaşındaki Sultan E. adlı genç, tanımadığı bir evin kapısını çalarak birini arayacağını söyleyerek cep telefonu kullanmak istedi.

    Bu sırada evde bulunan Muhammed S. (21), kendisinden yardım isteyen gence cep telefonunu verince olanlar oldu.

    Telefonu çalıp kaçtı

    Telefonu alan Sultan E. kullanıyormuş gibi yaptığı sırada kaçmaya çalıştı. Muhammed S. ile evde bulunan ağabeyi İbrahim S. (26) ve baba Yusuf S. (47), kaçmaya çalışan Sultan E.’yi yakalamak için uğraştı.

    İstanbul'da telefon hırsızını döverek öldürdüler VİDEO

    Arabaya çarparak boynunu kırdı

    Burada yaşanan arbededen kaçan Sultan E., sokak içerisinde koştuğu sırada dengesini kaybederek park halindeki araca kafasını çarpıp yere düştü.

    Arkadan gelen Muhammed S., İbrahim S. ve Yusuf S. ise yere düşen Sultan E.’yi tekme ve yumruklarla öldüresiye darp etti. Genci dakikalarca darp eden ve karnı ile ayağından bıçaklayan şahıslar, bir süre sonra vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı.

    İstanbul da telefon hırsızını döverek öldürdüler #1

    7 gün sonra öldü

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz bir şekilde yatan Sultan E.’yi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

    Boynunda kırık oluşan ve göğüsten aşağısı felç olan Sultan E., tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti.

    Olayın ardından geniş çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

    İstanbul da telefon hırsızını döverek öldürdüler #2

    İki şahıs tutuklandı

    İHA'nın haberine göre yapılan titiz çalışmalar sonucunda Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, olaya karışan şahısların Muhammed S., İbrahim S. ve Yusuf S.’yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

    Şahıslar ifadelerinin alınması ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Muhammed S. ve İbrahim S. “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Yusuf S. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    O anlar kamerada

    Kağıthane’de hırsızlık sonrasında yaşanan olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki taraf arasında arbede yaşandığı, daha sonra bir şahsın kaçarken park halindeki araca kafasını çarpıp yere düştüğü, sonrasında ise arkasından gelen şahısların dakikalarca yerde yatan şahsı darp ettiği görülüyor.

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