Trafikte telefon kullanımı, az kalsın bir faciaya neden oluyordu...
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda otomobiliyle seyir halindeki sürücü 46 yaşındaki Elif Bilen, telefonuna oğlundan mesaj geldiğini gördü.
Bariyere çarpıp takla attı
Mesaja bakmak için telefonu eline alan sürücü, bir anlık dalgınlıkla otomobiliyle bariyerlere çarparak takla attı.
Kazada takla atan otomobilden çıkmakta zorlanan sürücüye çevredeki sürücüler yardım etti.
Kazazede sürücüyü arkadaşları sakinleştirdi
Bir yandan da itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Otomobilden çıkarılan Elif Bilen, ambulansa alınarak kontrolden geçirildi.
Kazayı yara almadan atlatan sürücü, arkadaşlarına haber verdi. Olay yerine gelen arkadaşları, sürücü Elif Bilen’i sakinleştirdi.
Trafikte yoğunluk oluştu
Kaza nedeniyle Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda çift yönlü olarak trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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