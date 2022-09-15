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    İstanbul’da, TEM Otoyolu’nda kamyonet devrildi

    TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yola devrildi. Kaza nedeniyle oluşan trafik, kamyonetin kaldırılmasının ardından normale döndü.
    • 15.09.2022 - 15:49
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 16:04
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    İstanbul’da, TEM Otoyolu’nda kamyonet devrildi

    İstanbul’da, TEM Otoyolu’nun Büyükçekmece mevkisi Edirne istikametinde saat 14.00 sıralarında kamyonet devrildi.

    Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yaşanan kazanın ardından, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    DHA’nın haberine göre; sürücü kazayı yara almadan atlattı.

    Kaza nedeni ile otoyolun bir şeridi ulaşıma kapandı.

    Kamyonet, vinç yardımı ile kaldırıldı

    Devrilen kamyonet, vinç yardımı ile kaldırıldı.

    Kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

    İstanbul’da, TEM Otoyolu’nda kamyonet devrildi #1

    İstanbul’da, TEM Otoyolu’nda kamyonet devrildi #2

    İstanbul’da, TEM Otoyolu’nda kamyonet devrildi #3

    İstanbul’da, TEM Otoyolu’nda kamyonet devrildi #4


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