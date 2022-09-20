İstanbul'da terk edilen Nisa Mihriban bebeğin annesinin duruşması yapıldı

Pendik’te 3 aylık Nisa Mihriban isimli bebeğini sokağa terk eden annenin duruşmasında, 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde 29 Mart 2022 tarihinde 3 aylık Nisa Mihriban bebeği bırakan 20 yaşındaki anne Ebru Sepetçioğlu duruşmasında gelişmeler yaşandı.

Battaniyeye sarılarak terk edilen 3 aylık bebeğe sütannelik yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, bebeğe 'Nisa Mihriban' adını koymuştu.

Olayın ardından tutuklanan ve hakkında “terk” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan anne Ebru Sepetçioğlu, yaklaşık 2 ay sonra tahliye edilmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salonda

Anadolu 42. Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Sepetçioğlu katılırken, mağdur bebeğin avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden mağdur bebeğin, sağlık durumu hakkında istenilen bilgiye ilişkin cevap geldiğini tutanağa geçirdi.

"Kızım bana gösterilmedi"

Duruşmada söz alan sanık Ebru Sepetçioğlu, "Bu tarihten bir ay öncesinde kızımın ameliyat olacağı, yazılı muvafakatim gerekli olduğu söylendi. Ben muvafakatimi verdim ancak daha sonra kızım bana gösterilmedi. Beraatimi talep ederim." dedi.



Sanık avukatı Özlem Özkan, "Bebeğin şu anki durumunun neden kaynaklı olduğu hastane cevabında açıktır. Bebek kuruma alındıktan sonra beslenme sırasında mamanın akciğerine kaçması neticesinde hastaneye kaldırılmıştır. Terk eylemi ile bebeğin şu anki durumu arasında illiyet bağı bulunmamaktadır." diye konuştu.

"Terk suçu sübut bulmuştur"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise, "Terk suçu sübut bulmuştur." diyerek sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.



Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın olay günü kendisini idare edemeyecek durumdaki kızını battaniyeye sarıp, puset içerisinde Pendik’te sokağa bırakmak suretiyle terk ettiği anlatıldı.

3 aydan 2 yıla kadar hapis

Savcı, sanığın "terk" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.



Mütalaanın ardından söz alan sanık Ebru Sepetçioğlu, "Kadın sığınma evinden bebekle hiç kimse ilgilenmedi. Bebeği oraya bırakıp bırakmak istemediğimi kimse sormadı. Ben böyle bir imkanım olduğunu bilmiyordum. Şu an ailemle birlikte Kocaeli’de kalıyorum." dedi.

İHA'nın haberine göre, sanık avukatları ise söz alarak, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre vererek, duruşmayı erteledi.