Kentin 11 ilçesinde radikal terör örgütleri; El Kaide/HAD ve DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda, yabancı uyruklu 9 kişi yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, radikal terör örgütleri El Kaide/HAD ile DEAŞ saflarında bulunan kişilerle irtibatı olan ve örgütsel faaliyetlerde yer alan kişilerin tespitine yönelik yeni bir çalışma başlattı.

11 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yürütülen soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibini sürdüren güvenlik güçleri, İstanbul’da bu sabah 11 ayrı ilçede belirlenen 16 adrese operasyon düzenledi.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Peş peşe yapılan baskınlarda DEAŞ ve El Kaide/HAD grubuyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan tamamı yabancı uyruklu 9 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

İstanbul'da terör operasyonu: 9 gözaltı VİDEO

ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri devam ederken, örgüt üyelerinin Türkiye’deki bağlantıları ve irtibatlı oldukları kişiler araştırılıyor.