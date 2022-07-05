İstanbul'da terör operasyonu: Polisten kaçan şüpheli yakalandı

Sbah saatlerinde düzenlenen terör operasyonu sırasında polisi gören şüpheli arka kapıdan kaçarken, sokak aralarında bir süre kovalandıktan sonra yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde daha önceden belirlenen adreslere sabaha karşı operasyon düzenledi.

Polisi görünce arka kapıdan kaçtı

Sultangazi, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın bodrum katındaki daireye yapılan baskında ise hareketli dakikalar yaşandı.

Dairenin kapısını koçbaşı ile kırarak girmeye çalışan özel harekat polisini gören şüpheli, bu sırada arka kapıdan kaçtı.

Şüpheliyi durdurmak için uyarı ateşi açıldı

DHA'nın haberine göre; polis, kaçan şüphelinin peşine takılarak sokak aralarında bir süre kovaladı. Ekipler, şüpheliyi durdurmak için havaya uyarı ateşi açtı. Bir süre sonra şüpheli sokaktaki yeşillik alandan tekrar kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Takip sırasında bir polis memuru düşerek hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memurunu ayakta tedavi etti.

Operasyon yapılan adreste detaylı inceleme yapan ekipler, gözaltına alınan şüphelinin de aralarında olduğu çok sayıda kişiyi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.