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    İstanbul'da terör operasyonu: Polisten kaçan şüpheli yakalandı

    Sbah saatlerinde düzenlenen terör operasyonu sırasında polisi gören şüpheli arka kapıdan kaçarken, sokak aralarında bir süre kovalandıktan sonra yakalandı.
    • 05.07.2022 - 07:27
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    İstanbul'da terör operasyonu: Polisten kaçan şüpheli yakalandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde daha önceden belirlenen adreslere sabaha karşı operasyon düzenledi.

    Polisi görünce arka kapıdan kaçtı

    Sultangazi, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın bodrum katındaki daireye yapılan baskında ise hareketli dakikalar yaşandı.

    Dairenin kapısını koçbaşı ile kırarak girmeye çalışan özel harekat polisini gören şüpheli, bu sırada arka kapıdan kaçtı.

    İstanbul da terör operasyonu: Polisten kaçan şüpheli yakalandı #1

    Şüpheliyi durdurmak için uyarı ateşi açıldı

    DHA'nın haberine göre; polis, kaçan şüphelinin peşine takılarak sokak aralarında bir süre kovaladı. Ekipler, şüpheliyi durdurmak için havaya uyarı ateşi açtı. Bir süre sonra şüpheli sokaktaki yeşillik alandan tekrar kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Takip sırasında bir polis memuru düşerek hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memurunu ayakta tedavi etti.

    Operasyon yapılan adreste detaylı inceleme yapan ekipler, gözaltına alınan şüphelinin de aralarında olduğu çok sayıda kişiyi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

    İstanbul da terör operasyonu: Polisten kaçan şüpheli yakalandı #2

    İstanbul da terör operasyonu: Polisten kaçan şüpheli yakalandı #3

    İstanbul da terör operasyonu: Polisten kaçan şüpheli yakalandı #4

    İstanbul da terör operasyonu: Polisten kaçan şüpheli yakalandı #5

    İstanbul da terör operasyonu: Polisten kaçan şüpheli yakalandı #6

    İstanbul da terör operasyonu: Polisten kaçan şüpheli yakalandı #7


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