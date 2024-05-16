İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
AA

Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor...

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair haklarında istihbari bilgi bulunan 10 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

9 şüpheli yakalandı

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı.

Bir şüpheli aranıyor

Ekiplerin bir şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)