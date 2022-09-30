Petrol
88.34
1.33%
Euro
18.2759
0.65%
Dolar
18.5474
0.22%
Altın
996.83
0.90%
Borsa
3162
0.00%
Bitcoin
364.422
0.75%
BTXN Coin
11.50
7.07%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye operasyon: 5 gözaltı

    İstanbul’da DHKP/C’ye yönelik operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Örgütün merkezlerinden biri olan İdil Kültür Merkezi’ne gerçekleştirilen baskında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
    • 30.09.2022 - 09:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye operasyon: 5 gözaltı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul’da yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

    Örgüt tarafından "Kozmik oda" olarak tabir edilen, yurt dışı lider kadrosuyla yurt içi lider kadrosu arasındaki emir ve talimatları içeren yazışmaların da yapıldığı ileri sürülen DHKP-C’ye yakınlığıyla bilinen Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Merkezi’ne dün gerçekleştirilen baskında B.V., C.T., C.K., F.K. ve B.H. isimli 5 kişi “şüpheli” sıfatıyla yakalanarak gözaltına alındı.

    Polis, gizli bölmeler ve çelik plakalarla güçlendirilmiş kapılarla karşılaşınca elektrikli testereler devreye girdi.

    Kapılar kaynak makinesi ve testere ile kesilerek içeriye girildi

    Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği, kırılamayan kapılarla güçlendirilen söz konusu merkeze, kapılar kaynak makinesi ve testere ile kesilerek girildi. Gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana el konuldu.

    İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye operasyon: 5 gözaltı #1

    Örgüte yakın aynı söz konusu merkez, daha önce de polis baskınına uğramıştı

    Öte yandan, adı geçen kültür merkezine daha önce de defalarca operasyon düzenlenmiş, bu baskınlardan birinde yurt içinde bulunan örgüt üyelerinin sözde lider kadrosuna göndermiş oldukları faaliyet raporları ve örgütün Türkiye genelinde bölge, alan ve iller bazında kodlamaları içeren bilgilerin ele geçirildiği ifade edilmişti.

    Diğer taraftan operasyon çerçevesinde yakalanan ve TEM Şubeye götürülen şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

    İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye operasyon: 5 gözaltı #2


    Eski Everton oyuncusu Diniyar Bilyaletdinov, Rus ordusuna alındı
    Dünyadan futbol

    Eski Everton oyuncusu Diniyar Bilyaletdinov, Rus ordusuna alındı

    Küresel piyasalarda yön arayışı hakim
    Ekonomi

    Küresel piyasalarda yön arayışı hakim

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir