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    İstanbul’da terör propagandasında 8 gözaltı

    Güvenlik güçleri, ihbar üzerine 3 ilçede bir araya gelerek izinsiz eylem için bildiri dağıtan 8 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslardan Şahıslardan üçünün HDP İlçe Başkanı olduğu oraya çıktı.
    • 05.11.2022 - 17:05
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    İstanbul’da terör propagandasında 8 gözaltı

    İstanbul Fatih, Bahçelievler ve Sultangazi’de önceki gün ve dün 8 kişilik bir grup, izinsiz olarak pazar günü düzenlenecek olan eylem için vatandaşlara bildiri dağıtmaya başladı.

    Sokaklarda, “polis bizi engelliyor, barikatlar kaldırılsın, hareketimiz engellenemez" ifadeleriyle vatandaşları provoke etmeye çalışıldığı ve terör örgütü propagandası yapılması üzerine çok sayıda vatandaş polis ekiplerine ihbarda bulundu.

    İstanbul’da terör propagandasında 8 gözaltı #1

    Terör sevicilerine geçit yok

    İhbarı değerlendiren İstanbul Emniyeti Z.A., S.İ., F.Ç., İ.Y., M.D., Z.İ., M.Ş., M.K. olduğu tespit ettiği şahısları gözaltına aldı.

    Yapılan incelemelerde yakalanan şahıslardan, Z.İ., S.İ. ve F.Ç.'nin HDP ilçe başkanı oldukları ortaya çıktı.

    2 suçtan adli işlem yapıldı

    Emniyete götürülen 8 şahsa, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" ve "Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

    İstanbul’da terör propagandasında 8 gözaltı #2


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