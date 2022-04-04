İstanbul'da ters şeritte giden servis ve otomobil kafa kafaya çarpıştı

İstanbul'da ters şeritte giden servis ve otomobil kafa kafaya çarpıştı

Beykoz'da trafik kuralının ihlal edilmesi sonucu, servis ile otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü araçta sıkışırken, araçlarda hasar oluştu.

İstanbul Beykoz Çubuklu Caddesi'nde, ters şerit kullanımının bedeli ağır ödendi.

Ahmet Hamit Kobal'ın kullandığı 34 EGS 635 plakalı otomobil, caddede ters şeritten gelen 34 LL 635 plakalı servis minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

Bu sırada arkadan gelen 34 CRR 29 plakalı otomobil de minibüsle çarpışan otomobile arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Savrulan otomobilin sürücüsü Ahmet Hamit Kobal bulunduğu yerde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbar vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Kobal'ı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

CADDEDE TRAFİK DURDU

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Çubuklu Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaza yapan araçlar kaldırılıp, temizlik yapıldıktan sonra cadde tekrar trafiğe açıldı.



























