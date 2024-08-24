İstanbul'da ters yön kavgası: Sürücüyü darbettiler Küçükçekmece'de ters yönden giden hafif ticari aracın sürücüsü, kendisine tepki gösteren otomobil sürücüsünü yakınlarıyla birlikte darbetti. O anlar telefon kameralarına yansıdı.

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DHA

İstanbul'da trafik magandalarının saldırıları bitmek tükenmek bilmiyor...

Küçükçekmece'de Kılıç Ali Sokak üzerinde hafif ticari araç sürücüsü, ters yöne girerek ilerlemeye başladı.

YOL VERME KAVGASI

O sırada aynı yönden gelen otomobil sürücüsü ile ters yönde ilerleyen sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı

Tartışmaya hafif ticari aracın şoförünün yakınları da dahil olunca tekme ve yumruklar havada uçuştu.

3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavga sırasında yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

O ANLARI KAYDETTİLER

Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kavga anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)