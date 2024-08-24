İHA
İstanbul Sancaktepe'de cadde üzerinde yaşanan yoğun araç trafiği nedeniyle bazı sürücüler ters şeride girerek ilerledi.
O sırada yola giren bir motosiklet sürücüsü, ters yön giren araçlar nedeniyle zor anlar yaşadı.
HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ
Duruma tepki gösteren motosikletli ve otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Motosikletli ile sürücü arasındaki tartışmada otomobil sürücüsü 'belki benim önemli işim var sanane' diye kendini savundu.
MOTOSİKLETLİ SİNİR KÜPÜNE DÖNDÜ
Bir süre tartışma devam ettikten sonra motosikletli yoluna devam etti.
Ters yönden gelenin sadece bir araç değil de birçok sürücünün geldiğini gören motosikletli çileden çıktı.
O ANLAR KAMERADA
O anlar ise motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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