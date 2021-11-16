Aracın teyp kısmına kuru yemiş paketi içerisinde uyuşturucu gizleyen ve polis ekiplerince yakalanan 2 torbacı, tutuklandı.

İstanbul Maslak'ta Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye ekipleri Amirliği Motosikletli Polis Timleri, şüphe üzerine 34 PD 5131 plakalı aracı durdurdu.

Araç içerisinde bulunan Enver B. ve Habip C. araçtan aşağıya indirildi.

METAL ÇUBUKLAR TORBACILARI ELE VERDİ

Burada hem şahısların üzerinde hem de araç içerisinde detaylı arama yaptı. Araç içerisinde arama yapan polis ekipleri, aracın üst kısmında bulunan bölmede iki tane metal çubuk olduğunu fark etti. Metal çubukların ne işe yaradığını şahıslara sormasına rağmen cevap alamayan ekipler, daha sonra araç içerisinde gizli bölme olacağından şüphelenip, aramasını daha dikkatli yapmaya başladı. Metal çubukların araç içerisindeki teybi çıkarmaya yaradığını fark eden ekipler, çubukları teybin kenarlarına sokarak teybi çıkarttı.

İstanbul’da teyp arkasında uyuşturucu zulası

KURU YEMİŞ PAKETİNE UYUŞTURUCU SAKLADILAR

Teybin arka bölümünde kuru yemiş paketinde toplam da 10 parça halinde 11,49 gram gelen marijuanna olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.