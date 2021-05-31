Sosyal medyada 'tıklanma' oranının artmasını isteyen bir genç, metrobüsün üzerine çıkarak canını tehlikeye attı.

İstanbul'da henüz ismi öğrenilemeyen iki genç, sosyal medyada tık almak uğruna tehlikeli bir işe imza attı.

Sosyal medyada izlenme ve beğenilme oranını artırmak isteyen gençlerden birinin yaptığı hareket pes dedirtti.

METROBÜSÜN ÜZERİNE ÇIKTI

Gençlerden biri, Merter'e gelerek metrobüsün üstüne tırmanıp, saklandı.

Metrobüs üstünde yatan genç, Edirnekapı'ya kadar 5 durak ilerledi.

İstanbul'da 'tıklanma' uğruna canını hiçe saydı VİDEO

TIKLANMA UĞRUNA..

Tehlikeli yolcuğu görüntüleyen genç, bunu sosyal medya hesabında paylaşarak tıklanma talep etti.

Canını tehlikeye atan genç, Edirnekapı'ya gelince metrobüsten atlayarak, arkadaşıyla birlikte uzaklaştı.