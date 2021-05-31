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    İstanbul'da 'tıklanma' uğruna canını hiçe saydı

    Sosyal medyada 'tıklanma' oranının artmasını isteyen bir genç, metrobüsün üzerine çıkarak canını tehlikeye attı.
    • DHA
    • 31.05.2021 - 14:15
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 14:35
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    İstanbul'da 'tıklanma' uğruna canını hiçe saydı

    İstanbul'da henüz ismi öğrenilemeyen iki genç, sosyal medyada tık almak uğruna tehlikeli bir işe imza attı.

    Sosyal medyada izlenme ve beğenilme oranını artırmak isteyen gençlerden birinin yaptığı hareket pes dedirtti.

    METROBÜSÜN ÜZERİNE ÇIKTI

    Gençlerden biri, Merter'e gelerek metrobüsün üstüne tırmanıp, saklandı.

    Metrobüs üstünde yatan genç, Edirnekapı'ya kadar 5 durak ilerledi.

    İstanbul'da 'tıklanma' uğruna canını hiçe saydı VİDEO

    İstanbul da tıklanma uğruna canını hiçe saydı #1

    TIKLANMA UĞRUNA..

    Tehlikeli yolcuğu görüntüleyen genç, bunu sosyal medya hesabında paylaşarak tıklanma talep etti.

    Canını tehlikeye atan genç, Edirnekapı'ya gelince metrobüsten atlayarak, arkadaşıyla birlikte uzaklaştı.

    İstanbul da tıklanma uğruna canını hiçe saydı #2

    İstanbul da tıklanma uğruna canını hiçe saydı #3

    İstanbul da tıklanma uğruna canını hiçe saydı #4

    İstanbul da tıklanma uğruna canını hiçe saydı #5

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