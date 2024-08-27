Son zamanlarda yaşanan tır kazalarına yenileri eklendi.
Bu defa İstanbul Bakırköy'de adeta faciadan dönüldü...
Bakırköy sahil yolunda Florya istikametine seyir halinde olan bir tır, üst geçide çarptı.
OTOBÜS TIRIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yanında seyreden İETT otobüsünün üstüne doğru devrildi. Otobüs, son anda tırın altında kalmaktan kurtuldu.
8 YOLCU YARALANDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
FACİA BU KEZ UCUZ ATLATILDI
Geçtiğimiz mart ayında da Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine seyir halinde olan Mehmet F.'nin kullandığı tırın dorsesi, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarpmıştı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış