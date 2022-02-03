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- İstanbul'da tırda yüklü tonlarca malzeme, arabaların üzerine düştü
İstanbul'da tırda yüklü tonlarca malzeme, arabaların üzerine düştü
Kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile, bir tırın üzerindeki çelik inşaat malzemeleri düştü. Kazada yaralanan olmazken, araçlar kullanılamaz hale geldi.
- AA
- 03.02.2022 - 15:06
- Güncelleme : 03.02.2022 - 15:28
İstanbul'un Ataşehir ilçesi Dudullu Caddesi'nden Atapark Caddesi'ne dönen tıra yüklenen çelik konstrüksiyon malzemeleri, güvenlik iplerinin kopması üzerine araçtan savruldu.
ÇELİK PARÇALAR, 2 ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Tonlarca ağırlıktaki çelik parçaları, cadde girişindeki kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobilin üzerine düştü.
İstanbul'da tırda yüklü tonlarca malzeme, arabaların üzerine düştü
ARABALAR KULLANILAMAZ DURUMA GELDI
Kazayı otomobil sürücüleri yara almadan atlatırken araçlar kullanılamaz hale geldi.
Yola savrulan inşaat malzemeleri nedeniyle Dudullu Caddesi kısmen trafiğe kapandı.