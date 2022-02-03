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    İstanbul'da tırda yüklü tonlarca malzeme, arabaların üzerine düştü

    Kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile, bir tırın üzerindeki çelik inşaat malzemeleri düştü. Kazada yaralanan olmazken, araçlar kullanılamaz hale geldi.
    • AA
    • 03.02.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 15:28
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    İstanbul'da tırda yüklü tonlarca malzeme, arabaların üzerine düştü

    İstanbul'un Ataşehir ilçesi Dudullu Caddesi'nden Atapark Caddesi'ne dönen tıra yüklenen çelik konstrüksiyon malzemeleri, güvenlik iplerinin kopması üzerine araçtan savruldu.

    ÇELİK PARÇALAR, 2 ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

    Tonlarca ağırlıktaki çelik parçaları, cadde girişindeki kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobilin üzerine düştü.

    İstanbul'da tırda yüklü tonlarca malzeme, arabaların üzerine düştü

    ARABALAR KULLANILAMAZ DURUMA GELDI

    Kazayı otomobil sürücüleri yara almadan atlatırken araçlar kullanılamaz hale geldi.

    Yola savrulan inşaat malzemeleri nedeniyle Dudullu Caddesi kısmen trafiğe kapandı.

    İstanbul da tırda yüklü tonlarca malzeme, arabaların üzerine düştü #1

    İstanbul da tırda yüklü tonlarca malzeme, arabaların üzerine düştü #2

    İstanbul da tırda yüklü tonlarca malzeme, arabaların üzerine düştü #3


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