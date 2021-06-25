İstanbul'da tırdaki dev makara köprüde takılı kaldı

D100 Karayolu'nda yer altı kablolarının sarıldığı boş makaraları taşıyan tırdaki dev makaralardan biri köprüye takılarak devrildi.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, D100 Karayolu'nda, Bursa'ya yer altı kablolarının sarıldığı boş makaraları götüren tırın şoförü Süleyman Genç, iddiaya göre yolu şaşırarak D100 Karayolu Ankara istikametine girdi.

MAKARA KÖPRÜYE TAKILDI

D-100 Karayolu'nda bir süre ilerleyen tırdaki dev makaralardan biri, Ataköy Köprüsü'ne takılarak yola devrildi.

Makaranın devrildiğini fark eden sürücü tırı yol kenarına çekerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, herhangi bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak, araç geçişlerini tek yönden sağladı.

Olay yerine gelen bir firmaya ait vinç, köprü altında sıkışan makarayı yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonucu çıkararak, tekrar tıra yükledi. Makaranın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

"YOLU ŞAŞIRMIŞ"

Makaranın sıkıştığı yerden çıkarılmasına katılan firma çalışanı Kenan Gündoğdu, olayla ilgili, "Şoför arkadaş yolu şaşırmış. D100 Karayolu'na girince köprü altına makara takılmış. Bizde geldik kurtarmak için. Düzeltip yola sokacağız onu, Allah izin verirse. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

















