Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul Avcılar'da motosikletiyle yolda ilerleyen Onur Sönmemiş, aynı yönde ilerleyen ve garaja girmek için dönüş yapan tırın yanından geçmek istedi.

Tır şoförü, Sönmemiş'i fark etmeyerek manevrasına devam ederek motosiklete çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, park halindeki başka bir tırın dorsesine çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAPILAN KONTROLDE YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Onur Sönmemiş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri ise tır şoförünü ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Motosiklet sürücüsü Onur Sönmemiş'in hayatını kaybettiği kaza, olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, garaja girmek için dönüş yapan tırın, motosiklet sürücüsüne çarptığı ve Sönmemiş'in savrularak park halindeki başka bir tırın dorsesine çarptığını görülüyor.