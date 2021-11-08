Arnavutköy'de kuru yemiş dükkanına gelen üç kişi, tırnakçılık yöntemi ile 800 TL para çaldı.

İstanbul Arnavutköy İmrahor Mahallesi’nde bulunan bir kuru yemiş dükkanına gelen üç kişi, alışveriş yaptıktan sonra kasaya gitti.

Kasiyerin aklını karıştırmaya çalışan ve sürekli sorular soran hırsızlar verdikleri paraları geri aldı, üstüne üstlük bir de para üstü alarak 'tırnakçılık yöntemi' ile iki dakikada paraları çaldı.

"PARALARI GERİ ALARAK ÜSTÜNE DE PARA ÜSTÜ ALMIŞLAR, 800 TL ZARARIMIZ VAR"

İşletme sahibi Yusuf Kaya yaşanan olayla ilgili, “Bizim kasiyerimiz buradaydı. Normalde 2 personeller. Bir tanesi çekirdek alma bahanesi ile bir personelimizi oyalarken, diğerleri hesap vermek için kasiyerin yanına gitmiş. Değişik sorular sorarak kasiyerin kafasını karıştırmışlar ve verdikleri paraları geri alarak üstüne de para üstü almışlar, toplam da 800 TL kadar bir zararımız var. Kasiyer arkadaşlarıma dikkatli olmalarını ve kendinden emin davranmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Zanlıların hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık