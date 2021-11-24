Narkotik ekiplerinin yürüttüğü operasyonda ara yakalamalarda, 17.6 ton nargile tütünü ile 66 bin dal dolu makaron ele geçirildi.

Ülke genelinde kaçakçılıkla mücadele devam ederken, kaçak nargile tütünlerinin de denetimi sürdürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, teknik araçlarla yapılan izleme sonucunda şüphelilerin ‘kaçakçılık’ suçunu işledikleri tespit edildi.

17,6 TON NARGİLE TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturmada, yapılan 5 ayrı ara yakalama kararıyla yapılan operasyonlarda 17.6 ton nargile tütünü ile 66 bin 100 adet dal dolu makaron ele geçirildi.

İstanbul'da tonlarca nargile tütünü yakalandı VİDEO



11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan 13 şüpheliyi yakalamaya yönelik İstanbul’da 10, Antalya’da 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.