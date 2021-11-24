Euro
14.3115
-0.87%
Dolar
12.7385
-0.54%
Altın
742.6
0.55%
Borsa
1.833
2.73%
Bitcoin
723.997
8.69%
BTXN Coin
25.51
18.92%
11ºC
İstanbul
Hafif yağmur 11 C

    İstanbul'da tonlarca nargile tütünü yakalandı

    Narkotik ekiplerinin yürüttüğü operasyonda ara yakalamalarda, 17.6 ton nargile tütünü ile 66 bin dal dolu makaron ele geçirildi.
    • İHA
    • 24.11.2021 - 11:05
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 11:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da tonlarca nargile tütünü yakalandı

    Ülke genelinde kaçakçılıkla mücadele devam ederken, kaçak nargile tütünlerinin de denetimi sürdürüldü.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, teknik araçlarla yapılan izleme sonucunda şüphelilerin ‘kaçakçılık’ suçunu işledikleri tespit edildi.

    17,6 TON NARGİLE TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

    Soruşturmada, yapılan 5 ayrı ara yakalama kararıyla yapılan operasyonlarda 17.6 ton nargile tütünü ile 66 bin 100 adet dal dolu makaron ele geçirildi.

    İstanbul'da tonlarca nargile tütünü yakalandı VİDEO

    11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Öte yandan 13 şüpheliyi yakalamaya yönelik İstanbul’da 10, Antalya’da 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

    İstanbul da tonlarca nargile tütünü yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir