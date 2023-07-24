İstanbul'da toplu taşımada kadınların videosunu çeken 2 kişiye vatandaştan tepki Marmaray ve metroda kadınları cep telefonuyla görüntülediği öne sürülen iki kişinin diğer yolcular tarafından meydan dayağına tutulduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İstanbul'da toplu taşımada kadınlara karşı iki farklı taciz olayı yaşandı. Bunun ardından marmaray ve metroda iki farklı meydan dayağı yaşandı. Bostancı Metro istasyonunda bir yolcu, 13 yaşındaki kızın videosunu çektiği gerekçesiyle çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı. Dövüp ellerinden kaçırdılar Metrodakiler adamın telefonunu alarak kontrol ettiklerinde kıza ait videolar buldu. Metronun kapıları açıldıktan sonra yaşanan arbede de adama yumruk atıldı. Daha sonra şüpheliyi polise teslim etmek için yakaladılar ancak ellerinden kaçmayı başardı. Adamın kaçtığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kadınların videosunu çektiği belirlendi Diğer olay ise dün saat 20.30 sıralarında Marmaray'ın Zeytinburnu istasyonunda yaşandı. Karşısında oturan kadınların fotoğraflarını ve videolarını çektiği öne sürüler bir kişiye yolcular saldırmaya başladı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, Marmaray'da bulunan birçok yolcunun, kadınların videosunu çektiği iddia edilen kişiye saldırdığı görülüyor.