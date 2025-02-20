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DHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hürriyet Mahallesi Fidan Sokak üzerinde binanın arka kısmındaki yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki yamaçta, yoğun yağışın etkisiyle toprak kayması meydana geldi.

O ANLAR KAMERADA

Binanın arkasındaki istinat duvarı sağlam kalırken, yamaçtan kopan kaya parçaları binanın arkasındaki boşluğa düştü.

Yapılan kontrollerde, binada herhangi bir hasar oluşmadığı belirlendi.

Kayaların düştüğü anlar, binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.