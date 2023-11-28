İstanbul'da toptancılar ile market çalışanlarının tekmeli yumruklu kavgası Markete malzeme getiren toptancılar ile market çalışanları arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüşürken, tekme tokat birbirine giren tarafların o anları kameralara yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Ataşehir İlçesi Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi'ndeki bir markette mal getiren toptancı, araçtan indirdiği malzemeleri tek tek içeri koymaya başladı.

Bu sırada market çalışanlarından biri, toptancıyı "Niye oraya koyuyorsun onların yeri burası değil" diyerek uyardı.

Çalışanın uyarısına rağmen toptancı, markete getirdiği malzemeleri yine aynı yere bıraktı.

Çocuklarını alıp geri geldi

Bunun üzerine toptancı ile market çalışanları arasında sözlü tartışma yaşandı. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma büyümeden sona erdi.

Marketten ayrılarak evine giden toptancı, bir süre sonra çocuklarını da yanına alarak markete geri geldi.

Ağaca sarılarak kurtulmaya çalıştı

Çalışanlar ile markete gelen toptancılar arasındaki tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Markete gelenler, yere yatırdıkları bir çalışanı peş peşe yumruklamaya başladı.

Market çalışanı, ağaca sarılarak tekme ve yumruklardan kurtulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kavgayı görenler tarafları ayırmakta zorlandı.

Market çalışanları ile toptancılar arasında yaşanan tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, market çalışanları ile toptancıların tekmeli yumruklu kavgası sırasında, çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı da görülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)