İstanbul'da trafiğe aldırış etmeyen iki sürücü birbirine girdi Esenyurt’ta trafikte yol verme kavgası yapan iki sürücü E-5 karayolunu kapatarak birbirlerine girdi. Trafik adeta dururken, vatandaşlar olaya dahil olarak kavgayı ayırdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Trafikte gün geçmiyor ki kavga çıkmasın. Kural ihlalleri, sürücüleri sık sık karşı karşıya getiriyor. Ardından kavga ise kaçınılmaz oluyor. Yol verme tartışması çıktı Bu kez olayın adresi İstanbul'un Esenyurt ilçesi. Olay dün sabah saatlerinde E-5 karayolu Saadetdere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki iki araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Yolu kapatıp birbirlerine girdiler Tartışma kısa sürede büyürken sürücüler, karayolunun ortasında araçlarını durdurarak yolu kapattı. Araçlarından inen şahıslar, kavga etmeye başlayarak birbirlerine girdi. Kavga sırasında trafik adeta kilitlenirken olayı yoldaki diğer sürücüler güçlükle ayırdı. O anlar kamerada Kavga sonrası iki şahsın da gitmesiyle olay son bulurken yaşanan kavga anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)