İstanbul’da trafiği birbirine katan magandaya ceza üstüne ceza yağdı Trafikte çevredekilerin uyarılarını hiçe sayarak sürücülerin canını tehlikeye atan şahsın ceza puanı 75'i aştı. Ekipler, 10 bin 381 lira para cezası uygularken ehliyetini de iptal edildi.

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İHA

İstanbul’da bir sürücü, TEM Otoyolu'nu birbirine kattı.

Olay, dün öğlen saatlerinde meydana geldi.

Nurtepe Viyadüğü'nde trafikte yol verme tartışması çıktı.

Araca saldırdı

Otomobil sürücüsü yoluna devam ettiği esnada hafif ticari aracın şoförü, emniyet şeridinden süratli şekilde geldi.

Burada aracın önünü keserek tekmelemeye başladı ve cama yumruklar savurdu.

Öfkeli adamı yanında kadın durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı.

O anları kayıt altına aldı

Korku dolu anları cep telefonu ile kaydeden otomobil sürücüsü, kaçmak için manevra yaparak hızla uzaklaştı.

Olayın hemen ardından polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışmalara başladı.

Yürütülen çalışmalarda, trafiğin akışına aykırı hareketler sergileyen ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde şerit değiştiren şahsın, H.Ü. olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından yakalanan H.Ü.’ye ceza üstüne ceza yağdı.

Toplam 10 bin 831 lira ceza verildi

Saldırgan sürücüye, “tehlikeli şerit değiştirmek” suçundan bin 506 lira, “saygısızca araç kullanmak” suçundan 690 lira, “emniyet şeridi kullanmak” suçundan 6 bin 439 lira, “araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek” suçundan bin 506 lira, “araçlarını ilerleyişine engel olacak şekilde veya tehlikeye sokacak şekilde ani yavaşlamak” suçundan 690 lira olmak üzere toplamda 10 bin 831 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Ceza puanı 75'i aştı

Saldırganın, aday sürücü olması ve ceza puanın 75'i aşması sebebiyle sürücü belgesi iptal edilirken, “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)