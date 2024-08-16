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İstanbul'da trafiği durduran düğün konvoyu kazaya neden oldu

İstanbul'da trafiği durduran düğün konvoyu kazaya neden oldu Bayrampaşa'da düğün konvoyu yaptıkları sırada araçlarını durdurup halay çekmeye başlayarak zincirleme kazaya neden olan araç sürücüleri ve halay çeken şahıslara 34 bin 726 lira para cezası verildi.