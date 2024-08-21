İHA
E-5 karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevkii Avcılar istikametinde korkunç bir kaza yaşandı.
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hafriyat kamyonunun kayarak bariyere vurması sonucu yaşanan kazada, 3'ü binek toplam 4 araç hasar gördü. Yol ise uzun süre kapalı kaldı.
O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan kaza anı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hafriyat kamyonunun kayarak bariyere çarpması ve ardından makas kırarak yolu kapatması görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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