İHA

E-5 karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevkii Avcılar istikametinde korkunç bir yaşandı.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hafriyat kamyonunun kayarak bariyere vurması sonucu yaşanan kazada, 3'ü binek toplam 4 araç hasar gördü. Yol ise uzun süre kapalı kaldı.

O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan kaza anı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hafriyat kamyonunun kayarak bariyere çarpması ve ardından makas kırarak yolu kapatması görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)