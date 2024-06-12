İstanbul'da trafiği tehlikeye atan drift kamerada Döner kavşakta drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün o anları diğer vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülenirken drift atan şahsın, birkaç kez kaza tehlikesi atlattığı görüldü.

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DHA

Drift tutkunları durmak bilmiyor.

Hem kendi hem vatandaşların canını hiçe sayan sürücüler, tüm cezalara rağmen bu tehlikeli sürüşe devam ediyor.

Bu kez görüntüler İstanbul'dan...

Trafikte drift atmaya başladı

10 Haziran Pazartesi günü Ünalan Mahallesi döner kavşakta 34 US 084 plakalı otomobil sürücüsü, araç trafiğinin yoğun olduğu döner kavşakta drift atmaya başladı.

O anlar kamerada

Kavşakta dönerek drift atan sürücü, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Kavşakta dönerken birkaç kez kaza tehlikesi atlatan ve trafiği tehlikeye sokan sürücü, daha sonra yola devam etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)