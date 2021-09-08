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İstanbul'da trafik canavarı yine kazaya sebep oldu

İstanbul'da trafik canavarı yine kazaya sebep oldu

Daha önce iki kere alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü, yine alkollü bir şekilde kazaya neden oldu.