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- İstanbul'da trafik canavarı yine kazaya sebep oldu
İstanbul'da trafik canavarı yine kazaya sebep oldu
- İHA
- 08.09.2021 - 10:35
- Güncelleme : 08.09.2021 - 11:18
İstanbul Küçükçekmece'de, Başakşehir istikametine 34 PBE 73 plakalı aracıyla giden Haydar Y., makas atarak ilerlerken kontrolünü kaybetmesiyle aynı yöne giden Meltem B. idaresindeki 34 DAR 776 plakalı araca yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Meltem B.’nin kullandığı araç refüje çıkarken, Haydar Y.’nin kullandığı araç ise karşı şeritte park halindeki başka araca çarparak takla attı.
ALKOL TESTİNİ RET ETTİ
Polisin olay yerinde yaptığı alkol testini Haydar Y., reddetti.
Kazada yaralanan olmazken Haydar Y., kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN EHLİYETİNE EL KOYULDU
Sürücünün kimliğini sorgulayan polis ekipleri, Haydar Y.’nin daha önce ehliyetine iki kere alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ve alkol testini üç sefer ret etmekten de hakkında işlem yapıldığını tespit etti.
İstanbul'da trafik canavarı yine kazaya sebep oldu VİDEO
GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine polis ekipleri, Haydar Y.’yi gözaltına alarak karakola götürdü.
Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşanırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.