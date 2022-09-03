İstanbul'da trafik denetimi: ceza yiyip otomobil önünde poz verdiler

Kadıköy'de trafik denetimlerinde abartı egzost kullandığı için cezai işlem uygulanan gençler ceza makbuzuyla trafikten men edilen otomobilinin önünde fotoğraf çektirdi.

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik Ekipleri tarafından İstanbul genelinde trafik denetimi gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde araçlarında abart egzoz ve modifiye aksam bulunan sürücülere ceza yağarken, bazı araçlar trafikten men edildi.

Ceza yedikten sonra fotoğraf çektirdiler

Bazı sürücüler ceza yedikten sonra otomobillerinin önüne geçerek sosyal medya hesaplarında paylaşmak için poz verdi.

"Çevreye verdiğim sesten mutluyum"

Otomobilinde abart egzoz bulunan bir sürücü ‘çevreye verdiğim sesten mutluyum’ dedi.

175 sürücüye 203 bin 636 lira ceza

DHA'nın aktardığına göre İstanbul genelinde 3 farklı noktada yapılan denetimlerde 175 sürücüye toplam 203 bin 636 Türk Lirası ceza kesildi.