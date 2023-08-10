İstanbul'da trafik kazası! Otomobil inşaata düştü
DHA

İstanbul'un Kartal ilçesinde saat 08.30 sıralarında Agah Özen yönetimindeki 34 TM 7499 plakalı hafif ticari araç, Tecardağı Caddesi'nde 34 EGT 468 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 3 metre yükseklikten cadde kenarında bulunan inşaatın boşluğuna düştü.

4 kişi olay yerinden kaçtı

Kazada otomobil içerisinde bulunan 1 kişi yaralanırken otomobil içerisinde bulunan 4 kişinin ise sonrasında kaçtığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Yaralanan 1 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.