İstanbul'da trafik kazası! Trafik durma noktasına geldi

DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 15.45 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar-Haramidere Bağlantı yolunda aşırı hız can alıyordu...

Rıdvan Çelimli'nin kullandığı 34 EJU 257 plakalı hafifi ticari araç, arıza yapması nedeniyle şoförü tarafından emniyet şeridine park halinde bekleyen tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Çelimli, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan tırın sahibi Ali Şahan, şunları söyledi:

Arabam rampayı çıkarken arıza yaptı, dörtlülerimi yaktım, gördüğünüz gibi en sağ şeride yanaştım. Arabanın hortumları patlamış. Daha sonra alttan kalkıp kapıyı açmak için arabaya yöneldiğim esnada, arkadan çok hızlı bir şekilde sağ taraftan makasa girdi.



Benim aracıma arkadan vurdu. Sonra arkadaşa baktım kafasından darbe almıştı, ambulansı aradık itfaiye ekiplerini aradık vatandaşlar buradaydı. Olay bu şekilde gerçekleşti.