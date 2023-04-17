İstanbul'da trafik magandalarına ceza yağmuru Bağdat Caddesi'nde yapılan denetimlerde 190 araca yaklaşık 460 bin TL para cezası kesildi.

DHA

Kendilerinin ve trafikteki diğer canlıların hayatını tehlikeye atmaktan çekinmeyen trafik magandalarına yönelik denetimler devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kadıköy Bağdat Caddesi ve sahil yolunda trafik denetimi yapıldı.

190 sürücüye 460 bin TL ceza

Denetimlerde abart egzoz, makas, drift, yüksek sesle müzik, cam filmi, ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından toplam 190 sürücüye yaklaşık 460 bin TL para cezası kesildi.

25 sürücünün makas atmak, 2 sürücünün ise drift yapmaktan ceza aldığı belirtilirken polis, araçları takip ederek tek tek görüntüledi. Trafik denetimlerinde 21 araç da trafikten men edildi.