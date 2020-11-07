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    İstanbul'da trafik magandası, makas atıp terör estirdi

    TEM otoyoluyla Kağıthane'de 2 otomobilli maganda, araçların arasından defalarca makas atarak geçti. Trafiği tehlikeye atan magandalar, çektikleri görüntüleri sosyal medyada yayınladı.
    • İHA
    • 07.11.2020 - 10:00
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 10:29
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    İstanbul'da trafik magandası, makas atıp terör estirdi

    İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte otomobille makas atan magandaların sayısına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

    Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü bitmiyor.

    Son olarak TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde lüks bir otomobille seyreden sürücü, yoğun trafikte araçların arasında “makas” atmaya başladı.

    Dakikalarca bu şekilde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren maganda hem kendi hem de sürücülerin canını bir an olsun umursamadı.

    İstanbul'da trafik magandası, makas atıp terör estirdi VİDEO

    MAKAS ATIP TERÖR ESTİRDİLER

    Kağıthane Anadolu Caddesi üzerinde bir başka maganda ise yine kara yolundaki araçların arasında makas atmaya başladı.

    Canını hiçe sayan sürücü, trafiğin yoğunluğuna aldırış etmeden araçların arasında makas atarak geçmeyi sürdürdü.

    İstanbul da trafik magandası, makas atıp terör estirdi #1

    SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

    Trafiği tehlikeye düşüren magandalar o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

    Polis trafiği tehlikeye düşüren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

    İstanbul da trafik magandası, makas atıp terör estirdi #2

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