İstanbul'da trafik magandasından tehdit: "Senin kemiklerini kırarım" Fatih’te bir kadın motorcu, sinyal vermeden önüne kırdığını iddia ettiği bir sürücü ile yolun ortasında tartışmaya başladı.

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İHA

Trafik magandaları, her gün yeni bir olayla kendilerini göstermeye devam ediyor.

Bu defa İstanbul Fatih'te, yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

Fatih Edirnekapı’da bir kadın motorcu, trafikte bir aracın sinyal vermeden önüne kırdığını iddia etti.

Diğer erkek sürücü ise arabadan inip kadınla tartışmaya başladı.

"Kemiklerini kırarım"

Kavgada adamın, “Ben aynayı kullanıyorum.” demesi üzerine kadın “Neden sağa kırıyorsun o zaman?” diye sordu.

Bunun üzerine sinirlenen adam, “Bak senin kemiklerini kırar eline veririm.” dedi.

Kadının “Sağa kırdın, zor kaçtım senden.” dediği adam, kadını ehliyetini iptal ettirmekle tehdit etti. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)