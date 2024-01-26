İstanbul'da trafikte eşinin tartıştığı sürücüyü arkadaşına vurdurttu Trafikte eşiyle tartışan sürücüyle yüzleşmek için bir araya gelen şahsın arkadaşı, buluşmada kurşun yağdırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan olaydan sonra 3 kişi tutuklandı.

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İHA

İstanbul'da, duyanları hayrete düşüren bir olay yaşandı.

Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde Eyüpsultan’da trafikte ilerleyen Emre Ü., seyir halindeyken Gizem M.U. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın üzerinden saatler sonra Emre Ü., akşam saatlerinde iki farklı cep telefonu numarasından ‘Sen kimsin benim eşime küfrediyorsun’ diye arandı.

Kendisini ısrarlı bir şekilde arayan kişiler tarafından tehdit edilen Emre Ü., arkadaşı Cem R.’yi de yanına çağırıp, telefonla kendini arayanlar ile buluştu.

Kurşun yağdırıp kaçtı

Gizem M.U.’nun eşi Mert C.U., arkadaşları ile beyaz renkli plakasız bir araçla buluşma yerine geldi. Arabadan inen 4 kişiden 1’i, elindeki cep telefonuyla görüntülü konuştuğu Gizem M.U.’ya "Bu mu sana küfreden?" dedikten sonra belinden çıkardığı silah ile Emre Ü.’ye defalarca ateş edip, gelmiş oldukları araç ile olay yerinden uzaklaştı.

Polis saldırganları yakaladı

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Emre Ü.’yü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek araçla kaçan saldırganları yakaladı.

3 saldırgan gözaltına alınıp cezaevine gönderildi

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonrasında azmettirici olduğu iddia edilen Mert C. U., Kerim B, saldırgan Kürşat E. Ö., ve Emre Mert olduğunu tespit ederek olayda kullanılan silah ile birlikte yakaladı.

Cem R. ve Emre M. isimli şahısların tanık olarak ifadelerinin alınmasının ardından şüpheli olarak ifadesine başvurulan Gizem M.U., serbest bırakıldı. İfadeleri alınan azmettirici Mert C.U., Kerim B. ve saldırgan Kürşat E.Ö., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Akşam saatlerinde meydana gelen olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin sokağa giriş ve kameraya baktıkları, daha sonra saldırganın defalarca ateş edip arkadaşları ile olay yerinde kaçtığı anlar görülüyor.

Öte yandan tutuklanarak cezaevine gönderilen Mert Can Uzun, Kerim Baytur ve Kürşat Efe Özata’nın daha önceden de suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)