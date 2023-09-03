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İstanbul'da trafikte hatalı şerit değiştiren sürücünün kazası kamerada Abone Olun

İstanbul'da trafikte hatalı şerit değiştiren sürücünün kazası kamerada Maltepe'de seyir halindeki aracın hatalı ve kontrolsüz şerit değiştirmesiyle kaza kaçınılmaz oldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Trafikte gün geçmiyor ki kural ihlalleri kazaya yol açmasın... Bu kez görüntüler İstanbul'dan. Maltepe ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan kaza, araç kamerasına yansıdı. Kontrolden çıktı Görüntülerde, hatalı ve kontrolsüz bir şekilde şerit değiştiren hafif ticari aracın sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybettiği görüldü. Sürücünün kontrolünden çıkan araç, emniyet şeridinde bekleyen taksi ve seyir halindeki otomobile çarptı. Maddi hasar oluştu Kazayı gören diğer sürücüler yardım etmek için durdu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçlarda hasar meydana geldi.

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