DHA
Trafikte gün geçmiyor ki kural ihlalleri kazaya yol açmasın...
Bu kez görüntüler İstanbul'dan.
Maltepe ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan kaza, araç kamerasına yansıdı.
Kontrolden çıktı
Görüntülerde, hatalı ve kontrolsüz bir şekilde şerit değiştiren hafif ticari aracın sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybettiği görüldü.
Sürücünün kontrolünden çıkan araç, emniyet şeridinde bekleyen taksi ve seyir halindeki otomobile çarptı.
Maddi hasar oluştu
Kazayı gören diğer sürücüler yardım etmek için durdu.
Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçlarda hasar meydana geldi.