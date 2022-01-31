İstanbul'da trafikte kadına saldıran şahıslara 2 yıla kadar hapis istemi

Trafikte tartıştığı diş hekimi Sena Koçak'a hakaret ettiği ve aracının kaportasına çıkıp, ön camını kırdığı iddiasıyla üç sanığın yargılandığı davada, 2 yıl 4 aya kadir hapisleri istendi.

İstanbul Alibeyköy'de 13 Ağustos 2020'de akşam saatlerinde, trafikte tartıştığı Sena Koçak'a hakaret ederek aracının kaportasına çıkarak ön camını kırdığı gerekçesiyle Emre Etyemez tutuklanmıştı.

Sanık Emre Etyemez, ilk duruşmada ise tahliye edilmişti.

Sena Koçak'ın olay anını cep telefonuyla kaydettiği görüntüler ise sosyal medyada çok kişi tarafından paylaşılarak tepkilere neden olmuştu.

DURUŞMAYA KATILMADI

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Emre Etyemez, eşi Gülüzar Etyemez ve baldızı Buse Keleş katılmadı. Şikayetçi diş hekimi Sena Koçak da duruşmaya gelmedi.

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"ÖDEME İTİRAZINDA BULUNMADILAR"

Sanık Emre Etyemez'in avukatı, "Mala zarar verme" suçu yönünden etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep ederek "Karşı tarafın zarar konusunda beyanda bulunmaları için süre verildi, ancak bugüne kadar herhangi bir bildirimde bulunulmadı. Bu da ödeme konusunda itirazlarının bulunmadığı yönünde kanaat oluşturmaktadır." dedi.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, şikayetçi Sena Koçak yönetimindeki araçlar Eyüpsultan, Emniyet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde seyir halinde olduğu, sanık Emre Etyemez'in de aynı istikamette ilerlediğini anlattı. Mütalaada, sanığın şikayetçinin makas atıp öne geçtiği iddiasıyla kızdığı, daha sonra aracı durdurarak arkada bulunan şikayetçinin yanına giderek küfredip tehdit ve hakarette bulunduğu belirtildi.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Sanık Emre Etyemez'in, şikayetçinin kolunu tutarak basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaraladığı ve şikayetçinin aracının üstüne çıkarak camı tekmeleyip kırdığı anlatılan mütalaada, diğer sanıkların da hakarette bulundukları kaydedildi. Sanık Emre Etyemez'in "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 7 ay 15 günden 3 yıl 3 aya kadar hapsi, "Mala zarar verme" suçundan ise etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 2 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Emre Etyemez'in, "Tehdit" suçundan hakkında mahkumiyetine yeterli kesin delil elde edilemediğinden beraati talep edildi. Diğer sanıklar Gülüzar Etyemez ve Buse Keleş'in ise "Hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar ayrı ayrı cezalandırılmaları istenirken, "Yaralama" ve "Tehdit" suçlarından beraatleri talep edildi. Mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

İlk duruşmada tahliyesine karar verilen sanık Emre Etyemez, eşinin doğum yaptığını eve gitmek üzere olduklarını, şikayetçinin aracını kendi araçlarının önüne kırdığını, kendisinin neredeyse arabaya çarpacağını söyleyerek "Kimseyi darbetmedim. Yaptığım tek şey arabanın üstüne çıktım. Arabanın ön kaputuna zıpladım. Cama vurarak kırdım. Müşteki küfrettiği için küfretmiş olabilirim. Tehdit ve hakarette bulunmadım. Pişmanım, özür diliyorum." demişti. Diğer sanıklar da hakaretlerin karşılıklı olduğunu söylemişti.

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"GERİCİ DEYİP KÜFRETTİLER"

Şikayetçi Sena Koçak ise sanığın aracının yol vermemek için üzerine sürdüğünü, gaza bastığını, küfür duyması üzerine korkudan aracını durdurduğunu anlatarak "Kendilerine küfredemezsiniz dedim. O esnada şoka girdim. İnsanlardan yardım istedim. Kendimi korumak maksadıyla telefonla görüntü almaya başladım. Sanık arabanın üzerine çıktı. Emre, bana küfredemezsin diyerek sol kolumu sıkıştırıp vurdu. Önce kaputu parçaladı. Sonra tekrar üzerine çıkıp cama vurmaya başladı. Ben bu sırada video almaya başladım. Buse ve Gülüzar da yanıma gelip başımın sağ tarafına yumruk attılar. Videoyu sonlandırmama çalıştılar. Gülüzar başımdaki eşarbı çıkartana kadar aşağı doğru çekti. Eşarbım açıldı. Üçü üstüme geldiler. Gerici deyip küfrettiler. Ben vurmaya çalışmadım, telefonumu almamaları için yapıştım. Hakaret etmedim. Sanıklardan şikayetçiyim." demişti.