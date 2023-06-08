İstanbul'da trafikte sopalı saldırı kamerada

İHA
İstanbul'un Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi'nde, geçtiğimiz günlerde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Sopalarla saldırdılar
Otomobilden inen 4 kişi, diğer otomobilde bulunan iki kişiye yumruklarla ve sopa ile saldırdı, ‘in aşağıya’ diye bağırarak hakaretler etti.
Çevredekiler ise şahısları sakinleştirmeye çalıştı.
Otomobilde bulunan iki kişinin araçlarından inip karşılık vermemesi ile olay sonlandı.
O anlar kamerada
Şahıslar, saldırdıkları kişilere hakaretlerde bulunarak araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı.
O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.