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    İstanbul'da trafikte tartıştığı adamı 7 yerinden bıçakladı

    Ümraniye'de minibüs sürücüsü, trafikte tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı. Bıçaklı saldırgan motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
    • 23.09.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 09:32
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    İstanbul'da trafikte tartıştığı adamı 7 yerinden bıçakladı

    İstanbul'un Ümraniye ilçesinde çarşamba günü saat 07.45 sıralarında Tavukçuyolu Caddesi üzerinde yaşanan bıçalı saldırı, motosikletli adamın task kamerasına yansıdı.

    İddiaya göre minibüs sürücüsü, Berk D.'nin kullandığı motosiklete çarptı. Motosikletli, minibüs şoförünü uyarmak isteyince aralarında sözlü tartışma çıktı.

    Tartışma bir anda kızışınca  minibüs sürücüsü, aracında bulunan bıçakla aşağıya indi. Bıçaklı saldırganı annesi durdurmak istese de başarılı olamadı.

    Saldırgan 7 yerinden bıçakladı

    Yaşanan kavgada motosikletli aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. 7 yerinden bıçaklanan Berk D., olay yerine gelen ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    O anlar kask kamerasına yansıdı

    Yaşanan bıçaklı saldırı kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor

    DHA'nın haberine göre, yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, saldırganın serbest bırakıldığı öğrenildi.

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