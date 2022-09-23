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- İstanbul'da trafikte tartıştığı adamı 7 yerinden bıçakladı
İstanbul'da trafikte tartıştığı adamı 7 yerinden bıçakladı
- 23.09.2022 - 08:53
- Güncelleme : 23.09.2022 - 09:32
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde çarşamba günü saat 07.45 sıralarında Tavukçuyolu Caddesi üzerinde yaşanan bıçalı saldırı, motosikletli adamın task kamerasına yansıdı.
İddiaya göre minibüs sürücüsü, Berk D.'nin kullandığı motosiklete çarptı. Motosikletli, minibüs şoförünü uyarmak isteyince aralarında sözlü tartışma çıktı.
Tartışma bir anda kızışınca minibüs sürücüsü, aracında bulunan bıçakla aşağıya indi. Bıçaklı saldırganı annesi durdurmak istese de başarılı olamadı.
Saldırgan 7 yerinden bıçakladı
Yaşanan kavgada motosikletli aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. 7 yerinden bıçaklanan Berk D., olay yerine gelen ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
O anlar kask kamerasına yansıdı
Yaşanan bıçaklı saldırı kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor
DHA'nın haberine göre, yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, saldırganın serbest bırakıldığı öğrenildi.
İstanbul'da trafikte tartışı adamı 7 yerinden bıçakladı ViDEO