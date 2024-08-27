İstanbul'da trafikte tartıştığı şahsın dükkanını kurşunladı Gaziosmanpaşa'da yol verme tartışması yaşadığı Volkan Çelik'in dükkanını bulan Emre Demir, iş yerini basarak ateş açtı. O sırada dükkanda bulunan Çelik'in saldırıda yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'da iki sürücü arasında çıkan yol tartışması kanlı bitti.

Gaziosmanpaşa Yıldız Tabya Mahallesi'nde caddede ilerleyen sürücü Volkan Çelik ile yolda öncelik isteyen diğer sürücü Emre Demir arasında tartışması çıktı.

YOL VERME KAVGASI DÜKKAN KURŞUNLAMAYA DÖNDÜ

Çıkan tartışmanın ardından Emre Demir, evinden aldığı silahla dükkanını bulduğu Volkan Çelik'in iş yerini bastı.

Demir, belinden çıkardığı silahla Çelik'e art arda ateş etti.

BIÇAKLA KARŞILIK VERDİ

Silahlı saldırıda bacağından yaralanan Çelik ise bıçakla Demir'e saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Çelik'i ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise silahlı saldırgan Emre Demir'i yakalamak için çalışma başlattı.

İKİSİ DE SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

Diğer yandan olaya karışan Volkan Çelik'in 28, Emre Demir'in ise poliste 11 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Emre Demir'in silahla iş yerine doğru art arda ateş ettiği anlar görülüyor.

'7-8 EL SİLAH SESİ DUYDUK'

Çevrede esnaflık yapan Fatih Tüfekçi, 'Biz kapatmak üzereyken silah sesleri duyduk. Polise haber verdik ve bakkal arkadaşımızın dizinden yaralandığını duyduk. Arbede yaşandı ama sebebini bilmiyoruz. 7-8 el silah sesi duyduk.' dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)