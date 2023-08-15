İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücüye camdan yumruk salladı Aynı istikamette ilerleyen iki sürücü yol tartışmasına girince trafiği birbirine kattı. Öfkesini alamayan bir kişi, camdan sarkıp yumruk attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Trafikte sık sık tartışmalar yaşanıyor. Kural ihlalleri, sürücüler arasında gerginliğe neden oluyor. Bu kez olayın adresi İstanbul. Yol vermedi Esenyurt ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü ile kamyonet sürücüsü arasında yol tartışması çıktı. Tartışmada ticari aracın önüne geçen kamyonet, sol şeritte yavaş giderek diğer sürücüye yol vermedi. Trafikte hareketli dakikalar... Kamyonet sürücüsü, onu geçmek isteyip sağ şeride giden aracın öne kırarak engel olmaya devam etti. Ticari araç içindeki şahıs, camdan dışarı çıkarak kamyonet şoförüne bağırmaya başladı. Bir şekilde kamyonetin önüne geçen araç, bir süre sonra aynı hizaya geldi. Camdan yumruk attı Aracın sağ koltuğundaki şahıs, camdan sarkarak kamyonet sürücüsüne yumruk attı. Yaşanan olayı hayretler içerisinde izleyen trafikteki vatandaşlar, kavgayı cep telefonu ile görüntüledi.