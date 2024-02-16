İstanbul'da trafikte tehlikeli anlar: Motosiklet sürücüsü başrolde! Çağlayan'da bir motosiklet sürücüsü diğer sürücülerin canını hiçe sayarak trafikte ilerlemeye çalıştı. Bir sağa bir sola giden sürücüyü başka bir sürücü görüntüledi.

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ensonhaber.com

İstanbul'da trafik çilesi her geçen gün farklı bir hal alıyor.

Bu sefer ise bir motosiklet sürücüsü, diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

Çağlayan Adliyesi'nden Kemerburgaz istikametine seyir halinde olan sürücünün bir sağ bir sol yaparak ilerlediği görüldü.

WhatsApp hattımıza ihbar geldi!

Motosikletli sürücünün tehlikeli anlarını kaydeden bir okuyucumuz, WhatsApp hattımıza gönderdiği videoda, "Trafiği tehlikeye atan şu vatandaşın şu hareketlerine bakın lütfen. Yani ne denir. Saçma sapan işler. Çektiğimiz fark edince düzeldi." dedi.

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