İHA
Sultangazi-Arnavutköy yolunda yol verme yüzünden tartışan hafif ticari araç ile kamyonet sürücüsü, akan trafikte inatlaşmaya başladı.
Şerit değiştirerek manevralar yapan araç sürücüleri, hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer araçlarda bulunan vatandaşların canlarını tehlikeye attı.
MANEVRA YAPARAK ŞERİT DEĞİŞTİRDİLER
Tehlikeli inatlaşma, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde sürücülerin, araçları birbirlerinin üzerine manevra yaparak hızla şeritler değiştirdiği görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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