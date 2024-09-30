İstanbul'da trafikte tehlikeli anlar Trafikte ilerleyen hafif ticari araç ile kamyonet arasında yol verme tartışması sonrasında başlayan inatlaşma, diğer sürücüleri tehlikeye soktu.

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İHA

Sultangazi-Arnavutköy yolunda yol verme yüzünden tartışan hafif ticari araç ile kamyonet sürücüsü, akan trafikte inatlaşmaya başladı.

Şerit değiştirerek manevralar yapan araç sürücüleri, hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer araçlarda bulunan vatandaşların canlarını tehlikeye attı.

MANEVRA YAPARAK ŞERİT DEĞİŞTİRDİLER

Tehlikeli inatlaşma, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde sürücülerin, araçları birbirlerinin üzerine manevra yaparak hızla şeritler değiştirdiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)