İstanbul'da trafikte tekmeli yumruklu kavga Kağıthane’de bir sürücü ile işçi arasında çıkan dozer ile yol kapatma kavgası vatandaşlar tarafından ayırılırken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul trafiğinden kavga görüntüleri eksik olmuyor. Kağıthane ilçesindeki Ferman Caddesi’nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, bir sürücü ile işçi arasında dozer ile yol kapatma kavgası çıktı. Çevredeki ağaçların bakımı için yeri kazan dozer ile yolu kapatan işçiye, beyaz minibüsle gelen sürücü tepki göstererek, yolu açması gerektiğini söyledi. Tartışma kısa sürede büyüdü. Sürücüler araçlarından inerek birbirine tekmeler ve yumruklarla saldırmaya başladı. Vatandaşlar araya girdi Kavgayı gören vatandaşlar hemen araya girerek ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri geldi. Önce dövdü, sonra camı kırdı Bir diğer trafik kavgası da Beyoğlu Fındıklı mevkiinde meydana geldi. Trafikte yol verme tartışmasının ardından araç sürücülerinden birisi diğerinin önünü kesti. Ardından aracı yumruklayan sürücü, diğer sürücüye tekme atarak saldırdı. Trafikte bulunan diğer sürücülerin araya girmesiyle kavga son buldu.