İstanbul'da trafikte yol verme kavgası

- Avcılar'da motosiklet ve hafif ticari araç sürücüleri arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı.
- Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve iki sürücü de araçlarından inip birbirlerine saldırdı.
- Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona erdi.
İstanbul Avcılar'da trafikte kavga...
Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi'nde seyir halindeki bir motosiklet sürücüsüyle hafif ticari araç sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışmada motosiklet sürücüsü, araca yanaştı.
ARAÇLARINDAN İNEREK BİRBİRLERİNE VURDULAR
İkili, araçlarından birbirlerine vurmaya başladı. Daha sonra sürücüler araçlarından inerek kavgaya devam etti.
Çevredekilerin de araya girmesiyle kavga bir süre sonra sona erdi.
ÖNE GEÇMEYE ÇALIŞTI
Beylikdüzü'nde de Esenkent kavşağına dönmek isteyenler beklerken, ana yoldan gelen bir sürücü öne geçmeye çalıştı.
Öne geçmeye çalışan sürücüye, trafikteki diğer sürücüler tepki gösterdi.