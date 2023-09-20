İstanbul'da trafikte yolu paylaşamadılar! Sopayı gösterip tehlikeye yol açtı Küçükçekmece'de trafik yoğunluğunun yaşandığı güzergahta sürücüler arasında çıkan yol anlaşmazlığında bir sürücü, çareyi sopa çıkararak tehdit etmekte buldu. O anlar kameraya yansıdı.

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DHA

Trafikte yaşanan tartışmaların sonu gelmiyor...

Kural ihlalleri, sürücülerin hayatını tehlikeye atıyor.

Öfkeli sürücüler, drift atarak, aşırı hız yaparak tehdit oluşturuyor.

Yol anlaşmazlığı çıktı

Bu kez yaşanan olay ise bir başka... İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde seyir halinde ilerleyen araçlar arasında yol anlaşmazlığı yaşandı.

Otoyolda sağ şeritte ilerleyen otomobilin arkasından gelen başka bir otomobilin sürücüsü, öne geçmek istedi.

Sürücü sakinleşmedi

Bir süre sonra sağ şeritteki otomobilin sürücüsü orta şeride kayarak yol verdi.

Ancak arkadan gelen sürücü, sakinleşmedi.

Camdan sopa çıkardı

Otomobilin camından sopa çıkaran sürücü, çok sayıda aracın ilerlediği otoyolda yaptığı manevralarla trafiği tehlikeye attı.

Otoyolda yaşanan gerginlik araç kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)