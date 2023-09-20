Trafikte yaşanan tartışmaların sonu gelmiyor...
Kural ihlalleri, sürücülerin hayatını tehlikeye atıyor.
Öfkeli sürücüler, drift atarak, aşırı hız yaparak tehdit oluşturuyor.
Yol anlaşmazlığı çıktı
Bu kez yaşanan olay ise bir başka... İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde seyir halinde ilerleyen araçlar arasında yol anlaşmazlığı yaşandı.
Otoyolda sağ şeritte ilerleyen otomobilin arkasından gelen başka bir otomobilin sürücüsü, öne geçmek istedi.
Sürücü sakinleşmedi
Bir süre sonra sağ şeritteki otomobilin sürücüsü orta şeride kayarak yol verdi.
Ancak arkadan gelen sürücü, sakinleşmedi.
Camdan sopa çıkardı
Otomobilin camından sopa çıkaran sürücü, çok sayıda aracın ilerlediği otoyolda yaptığı manevralarla trafiği tehlikeye attı.
Otoyolda yaşanan gerginlik araç kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)